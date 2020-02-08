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الجيش التركي يعزز نقاط المراقبة بإدلب بناقلات جند مدرعة

10:00 ص السبت 08 فبراير 2020
الجيش التركي يعزز نقاط المراقبة بإدلب بناقلات جند مدرعة

الجيش التركي

القاهرة- (وكالات):

عزز الجيش التركي نقاط مراقبته في محافظة إدلب بشمال غربي سوريا عبر تزويدها بناقلات جند مدرعة، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.

ووفقًا للأناضول، فإن ناقلات قادمة على متن شاحنات من ولايات عدة، وصلت إلى قضاء ريحانلي بولاية هطاي جنوبي البلاد.

ولفتت إلى أنه تم إنزال الناقلات من الشاحنات، وتوجهها نحو نقاط المراقبة التركية في إدلب بشمالي سوريا، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ويمتلك الجيش التركي 12 نقطة مراقبة عسكرية أقيمت في إطار اتفاق منطقة "خفض التصعيد" في إدلب شمالي سوريا.

الجيش التركي إدلب ناقلات جند مدرعة

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