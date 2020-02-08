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64 مُصابًا بكورونا على متن سفينة خاضعة لحجرصحي في اليابان

09:57 ص السبت 08 فبراير 2020
64 مُصابًا بكورونا على متن سفينة خاضعة لحجرصحي في اليابان

سفينة الرحلات السياحية ''دايموند برينسس'' في ميناء

طوكيو- (أ ف ب):

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم السبت، أنّ عدد المصابين بـ"فيروس كورونا المستجدّ" على متن سفينة الرحلات السياحية "دايموند برينسس" الراسية في ميناء يوكوهاما حيث فرضت عليها سلطات الأرخبيل حجراً صحياً ارتفع إلى 64 شخصاً بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة.

والسفينة التي تقلّ حوالى 3700 شخص بين ركاب وأفراد طاقم، أخضع حوالى 280 منهم لفحوصات، وصلت الإثنين إلى ميناء يوكوهاما في جنوب غرب اليابان حيث وضعت تحت الحجر الصحي.

والمصابون الثلاثة الجدد الذين تأكّد السبت انتقال العدوى إليهم نقلوا إلى المستشفى للعلاج، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة.

وكانت 41 إصابة جديدة سجّلت الجمعة على متن السفينة في ما اعتبر ذروة انتقال العدوى.

وبمعزل عن هذه السفينة سجّلت في اليابان 25 إصابة بعدوى الفيروس المستجدّ.

وكانت منظمة الصحة العالمية طلبت الجمعة من اليابان اتّخاذ كل التدابير اللازمة لمساعدة الأشخاص المحتجزين داخل السفينة بما في ذلك توفير دعم نفسي لهم.

وبعض من ركاب السفينة يقضون النهار بطوله تقريباً معزولين في حجرات صغيرة لا نوافذ فيها ولا يسمح لهم بالتنزه إلا في ما ندر.

هذا المحتوى من

AFP
الحكومة اليابانية الرحلات السياحية فيروس كورونا كورونا حجر صحي اليابان

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