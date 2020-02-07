تونس توقع مذكرة تفاهم مع أمريكا حول تنمية وتنفيذ المشروعات

تونس - (أ ش أ):

وقعت تونس مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، حول تنمية وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات الغذائية والتصميم والهندسة والإنشاءات والطاقات المتجددة.

جاء ذلك خلال انعقاد أعمال اللجنة الاقتصادية التونسية الأمريكية في دورتها الثالثة والتي أشرف عليها من الجانب التونسي وزير التجارة عمر الباهي، ومن الجانب الأمريكي وكيل وزارة التجارة المكلف بالتجارة الدولية جوزيف سمسار وذلك بمركز النهوض بالصادرات، وقد تم الإعلان أيضا عن خارطة طريق لتحسين وضع المنتجات الزراعية والغذائية التونسية بالسوق الأمريكية.

وأكد وزير التجارة التونسي أن هذه الدورة تعتبر إطارا ملائما لمواصلة التشاور والتنسيق وبحث الفرص لدفع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين؛ فضلا عن وضع استراتيجية لشراكة اقتصادية متكاملة في مجالات البنية التحتية والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، معربا عن أمله في أن تحقق هذه الدورة نتائج ملموسة توسع حجم التبادل التجاري عبر تبني آليات جديدة.

وأوضح الوزير أن العلاقات الاقتصادية التونسية الأمريكية تبقى دون الطموحات حيث تحتل تونس المرتبة 101 من قائمة الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الأمريكية ويبلغ عدد المؤسسات الأمريكية المقامة في تونس حوالي 70 مؤسسة من أصل 3 آلاف مؤسسة أجنبية أو بمساهمة أجنبية.