لبنان .. حزب الله يعتزم منح الثقة لحكومة دياب

بيروت - (د ب أ):

قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني الشيخ نعيم قاسم اليوم الجمعة إن حزيه سوف يعطي الثقة لحكومة حسان دياب في جلسة المجلس النيابي المخصصة لمناقشة البيان الوزاري.

واعتبر قاسم في كلمة له اليوم أن "البيان الوزاري هو خارطة طريق ملائمة تماماً لمشروع الإنقاذ الذي يجب أن تعمل عليه الحكومة، حزب الله سيعطي الثقة لهذه الحكومة لأنها تستحق الفرصة، ففيها الكفاءات ولديها تطلعات".

وأضاف قاسم" نعلم تماماً أنَّ ثلاثين سنةً من الانحدار والأزمات التي انفجرت اليوم لا يمكن أن تعالج خلال أيام أو أسابيع، لذا علينا أن ننتظر ونعطي الفرصة للحكومة".

وفي 21 يناير الماضي، جرى الإعلان عن تشكيل الحكومة بعد 33 يوما من تكليف الرئيس ميشال عون لدياب بتشكيل حكومة جديدة، بعد استقالة حكومة الحريري في 29 أكتوبر الماضي إثر الاحتجاجات الشعبية.

ولم تتضمّن حكومة دياب وجوها من الحكومة السابقة.

يذكر أن مجلس النواب اللبناني سوف يعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين جلسة نيابية لمناقشة البيان الوزاري الذي أعدته الحكومة والتصويت على الثقة.

وعن صفقة القرن، قال قاسم إنها "وُلدت ميِّتة لا قابلية لها للحياة، وإذا كنَّا نصرخ لمواجهتها لنخفف ونمنع نتائج آثارها السلبية على المستوى الثقافي والفكري، فإنه على المستوى العملي لا يوجد طرف آخر موافق على هذه الصفقة حتى تكون قابلة للحياة".

واعتبر أن "المقاومة هي الحل"، مضيفاً أن " بعض الاشارات التي صدرت من داخل فلسطين في الدَّهس والقتل ضد الصهاينة مؤشر على الاتجاه الصحيح للمواجهة".

وقال إن :"أمريكا هي راعية الفتن والاحتلال وليست راعية سلام، أمريكا اليوم هي رأس الظلم في العالم، وحيث تتواجد أمريكا، تتواجد المشاكل وتتواجد التعقيدات".

كما اعتبر أن "إيران انتصرت وأعادت للمنطقة ولشعوبها حياتهم العزيزة الكريمة، وفتحت لهم المجال أمام آمال المستقبل".