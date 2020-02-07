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قوات الأمن السعودي تشارك في التمرين التعبوي المشترك بدول الخليج

06:10 م الجمعة 07 فبراير 2020
قوات الأمن السعودي تشارك في التمرين التعبوي المشترك بدول الخليج

قوات الامن السعودي

الرياض - (د ب أ):

تشارك قوات الأمن السعودية بالتمرين التعبوي الخليجي المشترك الثاني للأجهزة الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي (أمن الخليج العربي 2)، بدولة الإمارات العربية المتحدة والذي يدوم أسبوعين.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" اليوم الجمعة، أن "التمرين الذي تشارك فيه المملكة بقوة أمنية متخصصة يهدف إلى تعزيز وتطوير التنسيق والتفاعل وتبادل الخبرات بين قطاعات الأمن الداخلي بدول المجلس، والاستفادة من التجارب والخبرات في مواجهة التحديات المشتركة ومصادر التهديد".

الجدير بالذكر أن التمرين يأتي تنفيذا لقرارات وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي، وتستمر فعالياته الميدانية حتى العشرين من فبراير.

الأمن السعودي التمرين التعبوي مجلس التعاون الخليجي

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