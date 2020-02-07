تركيا: وفد روسي يزور انقرة غدا لبحث الوضع في إدلب السورية

انقرة - (د ب أ):

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الجمعة، إن وفدا روسيا سيزور تركيا غدا السبت لبحث الوضع في إدلب السورية.

وأضاف تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السلوفاكي ميروسلاف لايتشاك، في أنقرة، اليوم الجمعة،"سنفعل كل ما نحتاج إلى فعله لوقف المأساة الإنسانية والكوارث في إدلب"، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

وأشار إلى أن "الوضع في إدلب مازال مأساوياً، وأن أعدادا كبيرة من المدنيين أجبروا على ترك منازلهم بفعل هجمات نظام الأسد".

وذكر أن تركيا ردّت على هجمات النظام السوري بشكل مضاعف عقب استشهاد 8 من الجنود الأتراك.

وأكد أن "النظام السوري زاد من هجماته وعدوانيته، لافتا أن الذين لا يؤمنون بالحل السياسي ويفضلون الحل العسكري هم مخطئون للغاية".

وأوضح أنهم يعيدون تقييم المرحلة التي عملوا فيها مع روسيا الضامن للنظام السوري، وأنه تم الاتفاق بعد إجراء عدد من الاتصالات مع المسؤولين الروس على بحث الوضع في إدلب مع الوفد الروسي القادم إلى تركيا.

ونوه تشاووش أوغلو، إلى أنه سيتم عقد اجتماع على مستوى القادة في حال لزم الأمر عقب اجتماع الوفود.

وأكد أن هدف تركيا هو إيقاف "عدوان النظام في أسرع وقت ووقف الاضطهاد، ومواصلة اجتماعات اللجنة الدستورية والإسراع في العملية السياسية".

ويشن الجيش السوري، مدعوما بسلاح الجو، عملية لتطهير محافظة إدلب وريف حلب من المجموعات والتنظيمات الإرهابية المسلحة، ودخل مدينة سراقب على الطريق الدولي بين حلب وحماة، بعد أيام من سيطرته على مدينة معرة النعمان الاستراتيجية.

ودفعت المعارك العنيفة في إدلب عشرات الآلاف من سكان المنطقة إلى الفرار صوب الحدود التركية وسط مخاوف من كارثة انسانية وشيكة.