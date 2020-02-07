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البرلمان الباكستاني يؤيد الشنق العلني للمُعتدين جنسيًا على الأطفال

04:50 م الجمعة 07 فبراير 2020
البرلمان الباكستاني يؤيد الشنق العلني للمُعتدين جنسيًا على الأطفال

البرلمان الباكستاني

إسلام أباد - (د ب أ):

صوت البرلمان الباكستاني، اليوم الجمعة، لصالح مشروع قرار غير ملزم يدعو إلى شنق المدانين بالاعتداء الجنسي على الأطفال علنا.

وقال وزير الشؤون البرلمانية علي محمد خان بعد تقديم مشروع القرار للجمعية الوطنية: "إن الذين يرتكبون جرائم ضد الأطفال لا يستحقون الرحمة.. يجب أن يشنقوا في وسط المدن".

وأضاف: "سيكون الشنق بمثابة رادع للآخرين".

وصوت أكثر من نصف أعضاء الجمعية الوطنية لصالح مشروع القرار غير الملزم قانونا.

وعلقت باكستان أحكام الإعدام بشكل غير رسمي حتى عام 2014. ولكن تم تنفيذ أحكام الإعدام في المدانين بالإرهاب، بعدما قتل مسلحون من حركة طالبان نحو 150 طفلا في مدرسة يديرها الجيش في مدينة بيشاور شمال غربي البلاد.

البرلمان الباكستاني باكستان علي محمد خان الأعتداء الجنسي علي الأطفال

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