أكثر الكلمات إنتشاراً

عزل ترامب نادية لطفي الشهادة الإعدادية فيروس كورونا صفقة القرن الطقس سد النهضة أسعار الذهب

الرئيس التونسي يغيب عن قمة أديس أبابا بسبب وعكة صحية

03:43 م الجمعة 07 فبراير 2020
الرئيس التونسي يغيب عن قمة أديس أبابا بسبب وعكة صحية

قيس سعيد

القاهرة- (وكالات):

تعرض الرئيس التونسي، قيس سعيد، لوعكة صحية نتيجة التهاب حاد في الحنجرة، ما سيمنعه من حضور قمة أديس أبابا، حيث تعين عليه ملازمة الراحة التامة مدة أربعة أيام، ابتداء من اليوم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء التونسية.

وقال بيان صدر عن رئاسة الجمهورية التونسية، إن الرئيس قيس سعيد، كلف الوزير المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية السيد صبري باش طبجي، بتمثيله في القمة العادية الثالثة والثلاثين للاتحاد الإفريقي، التي ستنعقد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، يومي 9 و 10 فبراير الجاري.

قيس سعيد وعكة صحية تونس قمة أديس أبابا الاتحاد الإفريقي

الخبر التالى:

صور- أردنيون يشاركون في احتجاجات تنديدًا بـ"صفقة القرن"
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي يتفقد منطقة عزبة الهجانة.. ويلتقي العاملين والمواطنين (اضغط للتفاصيل)