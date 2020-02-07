نتنياهو يسخر من أردوغان: يسميني هتلر فيما تتنامى علاقاتنا التجارية

القاهرة- (وكالات):

نقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية تصريحات رئيس دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو "الساخرة" من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى تنامي العلاقات التجارية بين الدولتين رغم الخطاب العلني الذي تعتمده حكومة أنقرة.

حسب جيروزاليم بوست فإن نتنياهو قال، أثناء تجمع انتخابي لحزبه "الليكود" في مدينة رعنانا الأربعاء، إنه على ما يبدو "آخر إسرائيلي لا يسافر إلى تركيا".

وتطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى التصريحات المتكررة التي قارنه فيها الرئيس التركي بالزعيم النازي أدولف هتلر، قائلا، حسب الصحيفة: "كان يسميني بهتلر سابقا كل ثلاث ساعات، والآن يفعل ذلك كل ست ساعات، غير أن التجارة (بين إسرائيل وتركيا) تتنامى الحمد لله".