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الأمن الأردني يلقي القبض على شخص يرتدي علم إسرائيل

03:39 م الجمعة 07 فبراير 2020
الأمن الأردني يلقي القبض على شخص يرتدي علم إسرائيل

الشرطة الأردنية

القاهرة- (وكالات):

اعتقلت الشرطة الأردنية، أمس الخميس، شخصا ارتدى العلم الإسرائيلي ودخل إلى مركز تجاري في محافظة إربد.

وذكر موقع "خبرني" المحلي إن العاملين في قسم أمن وقائي إربد طردوا شخصا ارتدى العلم الإسرائيلي ومنعوه من الدخول إلى المركز التجاري.

وأوضح مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية الشخص وإلقاء القبض عليه لاحقا.

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