أكثر الكلمات إنتشاراً

عزل ترامب نادية لطفي الشهادة الإعدادية فيروس كورونا صفقة القرن الطقس سد النهضة أسعار الذهب

عزل مدينة صينية جديدة للسيطرة على "كورونا"

12:02 م الجمعة 07 فبراير 2020
عزل مدينة صينية جديدة للسيطرة على "كورونا"

مكافحة فيروس كورونا

القاهرة- (وكالات):

أخطرت السلطات الصينية في مدينة تيانجين الواقعة بشمالي البلاد جميع التجمعات السكانية هناك بأنه تقرر إغلاق المدينة بهدف الوقاية والسيطرة على تفشي فيروس "كورونا" الجديد، بعد ارتفاع حصيلة وفياته إلى 618 شخصًا، وفق وكالة شينخوا الصينية.

ودعت المدينة في إعلان أصدرته، أمس الخميس، التجمعات السكانية إلى إغلاق المداخل غير الضرورية إليها، وضرورة قيام جميع السكان بارتداء الكمامات الواقية، وإجراء فحص طبي.

ووجهت المدينة بضرورة تعليق أعمال البناء بما فيها الديكور والتجديد، وإغلاق جميع أماكن التجمعات العامة مثل الملاعب.

فيروس كورونا الصين مدينة تيانجين

الخبر التالى:

موسكو تتهم إسرائيل بتعريضها طائرة مدنية للخطر عمداً فوق سوريا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:رسمياً.. الحكومة تحسم الجدل بشأن تأجيل الدراسة في "المدارس والجامعات"