ترامب انتقد جونسون في اتصال هاتفي بسبب هواوي الصينية

لندن- (د ب أ):

أفادت تقارير بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال مكالمة هاتفية محتدمة بينهما، لأن الأخير رفض طلبا من ترامب بحظر دخول شركة هواوي تكنولوجيز الصينية في مجال تطوير الجيل الخامس من شبكات الاتصالات ذات النطاق العريض في بريطانيا.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن ترامب، الذي أمضى شهورا في محاولة لإقناع الحكومة البريطانية بعدم السماح باضطلاع الشركة الصينية بدور في تطوير شبكات الاتصالات من الجيل الخامس في بريطانيا، كان مستاء من مخالفة جونسون لمطالبه.

ويأتي رد الفعل الغاضب من الرئيس الأمريكي، الذي كشفت عنه أولا صحيفة "فانيانشيال تايمز" ثم أكده مصدر مطلع لوكالة "بلومبرج"، بمثابة صفعة لمساعي جونسون للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الماضي.

وكان من المقرر أن يتوجه جونسون إلى الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة، دون تحديد موعد معين، ولكن تقارير صحفية بريطانية ذكرت أن الزيارة تأجلت في الوقت الحالي.

وذكرت "بلومبرج" أن ترامب يريد من حلفائه حظر دخول هواوي في مجال تطوير شبكات الاتصالات من الجيل الخامس لاعتبارات أمنية، خشية استغلالها في أنشطة تجسس للحكومة الصينية، ولكن الشركة تنفي أنها تمثل أي مخاطر امنية.