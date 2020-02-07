"أردوغان ستايل".. "سلاح النازحين السوريين" يسبب انتقادات لرئيس وزراء لبنان

بيروت - أ ش أ

اعتبرت صحيفة "نداء الوطن" اللبنانية أن كلمة رئيس الوزراء الدكتور حسان دياب خلال اللقاء الذي عقده أمس مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي، لم تخل من التلويح بسلاح النازحين السوريين أمام الأوروبيين، على نحو يمثل تهديدا غير مستحب بالنسبة لأوروبا.

وذكرت الصحيفة -في افتتاحيتها اليوم الجمعة- أن كلمة رئيس الحكومة اللبنانية، استوقفت أوساطا دبلوماسية غربية لاحظت في هذه الجزئية من الكلمة اقتباسا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووصفتها الأوساط الدبلوماسية الغربية بـ "أردوغان ستايل".

ونقلت الصحيفة عن الأوساط الدبلوماسية الغربية تشديدها على أن هذا الاقتباس غير مستحب أوروبيا، لاسيما وأن هذا الأسلوب لم ينفع الرئيس التركي نفسه، بحيث لم تُجدِ كل تهديداته المتكررة "بإغراق الأوروبيين بأمواج النازحين" في ابتزاز دول الاتحاد الأوروبي.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية قد ربط أمام سفراء أوروبا حديثه عن الأزمة المالية والاقتصادية التي يتعرض لها لبنان بمسألة النازحين السوريين قائلًا: "الوضع المالي والنقدي للبنان أصبح مقلقا نتيجة عدة عوامل، أبرزها ضغط النزوح السوري. إن لبنان يتطلع إلى وقوف الدول الأوروبية الصديقة إلى جانبه في هذه الأزمة، وهو يعرف مدى حرص الدول الأوروبية على استقراره لأن أي اهتزاز في هذا الاستقرار ستكون له انعكاسات سلبية على أوروبا أيضًا".

يشار إلى أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الدوائر اللبنانية والأممية تفيد بوجود قرابة مليون و300 ألف نازح سوري داخل الأراضي اللبنانية، يتحصلون على مساعدات من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية، غير أن مسئولين لبنانيين يؤكدون أن العدد الفعلي يتجاوز ذلك الرقم ليتراوح ما بين مليون ونصف المليون وحتى 2 مليون نازح.