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روسيا تطلق 34 قمرا اصطناعيا بريطانيا إلى مدار حول الأرض

10:17 ص الجمعة 07 فبراير 2020
روسيا تطلق 34 قمرا اصطناعيا بريطانيا إلى مدار حول الأرض

وكالة الفضاء الروسية روس كوسموس

موسكو- (د ب ا):

ذكرت الخدمة الصحفية لوكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" أنه تم وضع جميع الأقمار الاصطناعية البريطانية OneWeb الـ 34 في مداراتها التشغيلية حول الأرض بنجاح.

وقالت "روس كوسموس" اليوم الجمعة: "تم استلام تأكيد للفصل الناجح لجميع الأقمار الاصطناعية الـ34 للاتصالات OneWeb عن وحدة التسريع "فريجات". لقد تم وضعها في المدارات المطلوبة"،بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وجرى إرسال الأقمار في غضون 5ر3 ساعة على تسع مراحل: خلال المرحلة الأولى، انفصل قمران اصطناعيان، ثم أربعة في كل 20 دقيقة تقريبًا.

يذكر أنه تم ليلة أمس الجمعة، إطلاق الصاروخ الفضائي "سويوز-2.1بي" مع وحدة التسريع "فريجات-إم" و34 قمر اصطناعيا للشركة البريطانية OneWeb. وتم الإطلاق من المطار الفضائي بايكونور في كازاخستان.

وكالة الفضاء الروسية روس كوسموس اقمار صناعية بريطانيا روسيا
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