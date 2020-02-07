الملك سلمان يأمر بمساعدات عاجلة للصين لتجاوز آثار كورونا

القاهرة- (وكالات):

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتقديم مساعدات للصين الشعبية، بما يسهم في تجاوز آثار فيروس كورونا، حسبما نقلت صحيفة الشرق الأوسط.

ذكرت الصحيفة أن الملك سلمان بن عبدالعزيز أعرب، في اتصال تليفوني أمس أجراه بالرئيس الصيني شي جينبينغ، عن مشاركته والشعب الصيني "الصديق" مشاعر الألم، نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وأشار خادم الحرمين الشريفين، إلى أنه وجه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بشكل عاجل، بتقديم مساعدات للصين بما يسهم في تجاوز آثار كورونا.

كما أعرب الملك سلمان عن تعازيه لأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مشيراً إلى ثقة السعودية بقدرة الحكومة الصينية على التعامل مع آثار هذا الفيروس.

من جهته، أكد الرئيس الصيني أن لدى بلاده الخبرة الكافية للتعامل مع هذا الوباء ومعالجة آثاره، معبراً عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على اهتمامه ودعمه القوي لمكافحة هذا الفيروس، "الأمر الذي يجسد عمق العلاقات بين البلدين الصديقين".