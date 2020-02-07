روسيا يتخذ إجراءات احترازية للوقاية من "كورونا"

القاهرة- (وكالات):

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الكرملين يتخذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة بخصوص فيروس "كورونا"، مع الصحفيين، قبل حضورهم أي اجتماعات رئاسية، حسبما نقلت وكالة نوفوستي الروسية.

وبحسب نوفوستي، فقبل حضورهم أمس الخميس اجتماعا لمجلس الدولة الذي يرأسه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جرى فحص الصحفيين بجهاز استشعار خاص يقيس درجة حرارة الجسم.

وكان الكرملين أعلن مؤخرا أن روسيا اتخذت تدابير واسعة النطاق لحماية البلاد من فيروس "كورونا" بإشراف الرئيس بوتين، وهو يتلقى معلومات عن تطور الوضع "كل ساعة إذا لزم الأمر".