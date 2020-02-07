روسيا: طائرة ركاب كادت دفاعات سوريا إصابتها هبطت اضطراريًا بحميميم الخميس

قالت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، إن طائرة ركاب تحمل على متنها 172 راكبًا هبطت بصورة اضطرارية بمطار حميميم العسكري غربي سوريا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إن الطائرة كانت في رحلة بين العاصمة الإيرانية، طهران، والعاصمة السورية، دمشق، وبالكاد تمكنت من تفادي "منطقة قاتلة لنيران المدفعية"، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية الحكومية.

وأوضح كوناشينكوف، وفق ما نقلت وكالة "سي إن إن"، أن الجيش السوري استخدم أنظمة الصواريخ الدفاعية في التصدي للغارات الجوية التي شنتها مقاتلات إسرائيلية، الخميس.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) قالت في تقرير إن الدفاعات الجوية للجيش السوري تصدت لضربات إسرائيلية، بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس، فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "غالبية" الصواريخ أصابت "مواقع لقوات النظام ومليشيات إيرانية".