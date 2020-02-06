المبعوث الأممي لسوريا يزور إيران قريبًا لبحث التهدئة في إدلب

وكالات:

آعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، جير بيدرسون، أنه سيزور إيران قريبًا لمناقشة وقف الأعمال العدائية في محافظة إدلب السورية.

وقال بيدرسون، في اجتماع لمجلس الأمن، اليوم الخميس إن "إعادة الاتفاقيات بشأن سوريا يمكن أن يتيح فترات طويلة من الهدوء. وتلك هي رسالتي التي شددت عليها في اجتماعاتي الأخيرة بموسكو ودمشق، وسأنقل هذه الرسالة إلى طهران في الأيام المقبلة وسأواصل الضغط على أهم الجهات الفاعلة على مسؤولية السير في مسار مختلف".

وطالبت تركيا روسيا بإنهاء الهجوم الذي بدأته القوات الحكومية السورية، الحليفة لموسكو، في شمال محافظة إدلب.

وأكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إنّ بلاده تنسّق مع روسيا بشكل وثيق بعد الاشتباكات، وأضاف أنّ وفداً من روسيا سيزور تركيا لإجراء مزيد من المحادثات.

وقتل في وقت سابق من هذا الأسبوع عدد من الجنود الأتراك المراقبين للأوضاع في إدلب، بعد أن أطلق الجيش السوري النار عليهم، فردّ الأتراك بقصف أهداف للقوات الحكومية السورية.