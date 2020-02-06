قبرص تشتري صواريخ في ظل توتر مع تركيا
نيقوسيا - (أ ش أ)
وقعت قبرص عقدين مع شركة أوروبية؛ لشراء صواريخ مضادة للطائرات والسفن على خلفية التوتر مع تركيا جراء استغلال احتياطيات المحروقات في شرق المتوسط.
وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - التي أوردت النبأ اليوم /الخميس/ - أن الجيش القبرصي وقع، في ديسمبر الماضي، عقدا مع مصنع الصواريخ الأوروبي (إم.بي.دي.إيه.) بقيمة 150 مليون يورو، وشملت الصفقة توفير صواريخ أرض-جو قصيرة المدى من نوع (ميسترال).
ووقع المصنع عقدا آخر بقيمة 90 مليون يورو مع البحرية القبرصية لتوفير صواريخ مضادة للسفن من نوع "إكزوست " تعمل على بطارية ساحلية.
وأرسلت تركيا في الأشهر الأخيرة سفن تنقيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، رغم تحذيرات واشنطن والاتحاد الأوروبي الذي تنتمي له الجزيرة.
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