أكثر الكلمات إنتشاراً

عزل ترامب نادية لطفي الشهادة الإعدادية فيروس كورونا صفقة القرن الطقس سد النهضة أسعار الذهب

قبرص تشتري صواريخ في ظل توتر مع تركيا

10:11 م الخميس 06 فبراير 2020
قبرص تشتري صواريخ في ظل توتر مع تركيا

صواريخ صورة ارشيفية

نيقوسيا - (أ ش أ)

وقعت قبرص عقدين مع شركة أوروبية؛ لشراء صواريخ مضادة للطائرات والسفن على خلفية التوتر مع تركيا جراء استغلال احتياطيات المحروقات في شرق المتوسط.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - التي أوردت النبأ اليوم /الخميس/ - أن الجيش القبرصي وقع، في ديسمبر الماضي، عقدا مع مصنع الصواريخ الأوروبي (إم.بي.دي.إيه.) بقيمة 150 مليون يورو، وشملت الصفقة توفير صواريخ أرض-جو قصيرة المدى من نوع (ميسترال).

ووقع المصنع عقدا آخر بقيمة 90 مليون يورو مع البحرية القبرصية لتوفير صواريخ مضادة للسفن من نوع "إكزوست " تعمل على بطارية ساحلية.

وأرسلت تركيا في الأشهر الأخيرة سفن تنقيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، رغم تحذيرات واشنطن والاتحاد الأوروبي الذي تنتمي له الجزيرة.

هذا المحتوى من

صواريخ قبرص صواريخ مضادة للطائرات تركيا

الخبر التالى:

"كل شيء حدث في ثانيتين".. شهادات ناجين من حادث الطائرة التركية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان