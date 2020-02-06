الكويت تبدأ التحقيق حول شبهات رشاوى صفقة طائرات "آيرباص"

الكويت - (أ ش أ)

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة)، اليوم الخميس، فتح باب استقبال أي معلومات وبيانات عما يتم تداوله وإثارته من وسائل الإعلام، وسائل التواصل الاجتماعي حول شبهات رشاوى في صفقات طائرات (آيرباص)، ولها علاقة بأطراف كويتية.

وقال الناطق الرسمي الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق بالهيئة الدكتور محمد بوزبر - في تصريح صحفي - إن (نزاهة) باشرت التواصل مع وسائل الإعلام والصحف المحلية التي تناولت الأخبار، لتزويدها بكل الدلائل والبيانات والمعلومات التي تحت يدها، مع إمكانية استدعاء أي شخص له علاقة بالموضوع للمثول أمامها وتقديم إفادته بهذا الشأن.

وأضاف أنه سيتم تفعيل التعاون الدولي، والتواصل مع هيئات إنفاذ القانون ذات الصلة في بريطانيا؛ للوقوف على طبيعة الإجراءات التي اتخذت والتعاون المشترك في مجال جمع الاستدلالات والمعلومات.

وأشاد باستجابة شركة الخطوط الكويتية ومجلس إدارتها واستعدادهم لتقديم كل المعلومات والمستندات اللازمة إلى (نزاهة)، ليتسنى لها بموجب اختصاصها، دراستها وتحليلها والوقوف على مدى توافر شبهات ارتكاب جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون الكويتي.

وكانت صحيفة "الجارديان" البريطانية قد نشرت تقريرا مطولا، حول شبهات وقائع رشاوى في شركة تصنيع الطائرات "آيرباص"، خاصة ببيع عدد من طائراتها في عدد من الدول، لافتة إلى أنه من بين تلك الدول الكويت.