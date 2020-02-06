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مدير التحقيقات الفيدرالية الأمريكية: الصين تمثل تهديدا لاقتصاد وأمن واشنطن

08:33 م الخميس 06 فبراير 2020
مدير التحقيقات الفيدرالية الأمريكية: الصين تمثل تهديدا لاقتصاد وأمن واشنطن

علم الولايات المتحدة الأمريكية

واشنطن - (أ ش أ)

اتهم مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكية (إف.بي.آي.) كريستوفر راي، الصين بأنها تهدد الاقتصاد والأمن القومي للولايات المتحدة.

وأضاف راي - في تصريح اليوم /الخميس/ - أن "الصين تقوم بجهود حثيثة لسرقة تقنيات حساسة ومعلومات ملكية من شركات ومؤسسات أكاديمية أمريكية".

ووصف راي، التهديد الذي تشكله الصين بأنه "متنوع" و"متعدد المستويات"، مشيرا إلى أن الحكومة الصينية تستغل انفتاح الاقتصاد والمجتمع الأمريكيين.

وقال إن الصين تستهدف كل شيء من التقنيات الزراعية إلى الأجهزة الطبية في جهودها نحو تقدمها اقتصاديا ، ورغم أن ذلك يحدث بصورة قانونية عن طريق الاستحواذ على بعض الشركات ، لكن الصين غالبا ما ترتكب مخالفات من بينها الاختراقات الإليكترونية والتجسس على الشركات.

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الصين واشنطن التحقيقات الفيدرالية الأمريكية

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