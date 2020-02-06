الجيش السوري يدخل مدينة سراقب بريف إدلب

وكالات:

قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، الخميس، إن وحدات من الجيش السوري دخلت مدينة سراقب بريف إدلب، وذلك بعد معارك مع مجموعات مسلحة مدعومة من تركيا.

وأضافت الوكالة نقلا عن مراسلها أن وحدات من الجيش السوري بدأت عمليات "تمشيط بالمنطقة وإزالة الألغام والمفخخات من مخلفات الإرهابيين".

يأتي ذلك وسط اشتعال المعارك في إدلب بين القوات المسلحة السورية والمعارضة المدعومة من تركيا والتي تنسق مع مجموعات إرهابية تابعة لجبهة النصرة.

وكانت القيادة العامة للجيش السورين أشارت إلى أن رتلا عسكريا تركيا دخل الأراضي السورية تزامناً مع عدوان إسرائيلي وبغطاءٍ منه، في ساعات مبكرة اليوم الخميس.

وقالت القيادة، في بيان صحفي: "في تمام الساعة 2:00 من فجر يوم الخميس وبتزامن فاضح مع العدوان الجوي الإسرائيلي بل وبغطاء منه دخل رتل عسكري تركي يضم عددا من الآليات والمدرعات وتم العبور من منطقة أوغلينار باتجاه الداخل السوري".

وأضافت أن "الرتل العسكري التركي انتشر على خط بين بلدات بنش معرة مصرين تفتناز بهدف حماية الإرهابيين وعلى رأسهم جبهة النصرة وعرقلة تقدم الجيش العربي السوري ومنعه من إكمال القضاء على الإرهاب المنظم الذي يحاصر المدنيين في محافظة إدلب ويتخذهم رهائن ودروعا بشرية لديهم".

وأضافت: " لن تفلح المحاولات الإسرائيلية والتركية المتزامنة وكل من يدعم الإرهاب التكفيري المسلح في ثني جنودنا الميامين عن متابعة مهامهم الميدانية حتى يتم تطهير كامل التراب السوري من رجس التنظيمات الإرهابية المسلحة".