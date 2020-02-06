جونسون يبلغ نتنياهو تمسكه بمفهوم الدولتين لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

وكالات:

أبلغ رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، رئيس حكومة تسيير الأعمال بدولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تمسكه بمفهوم حل الدولتين، لوضع حل جذري للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني للصحفيين: "أكد رئيس الوزراء أنه يدعم جهود الولايات المتحدة. وأكد أيضا أن بريطانيا مقتنعة بأهمية مفهوم الدولتين وأن تكون القدس عاصمة مشتركة لكلا الطرفين، وكذلك عدم قبول ضم أحادي الجانب للأرض".

كما بحث جونسون مع نتنياهو سبل تعزيز العلاقات الثنائية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مجال التجارة.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في البيت الأبيض في 28 يناير الماضي خطته للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي المعروفة باسم "صفقة القرن"، وسط حضور من كبار المسؤولين بإدارة ترامب، ورئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وسفراء عمان والإمارات والبحرين.