وفاة مُكتشف كورونا.. حذر من الفيروس فهددته الصين: في البداية لم يصدقوه

وكالات:

توفي لي وين ليانج، الطبيب الصيني الذي حذر من انتشار فيروس كورونا الجديد في ديسمبر الماضي، نتيجة إصابته بالفيروس، مساء الخميس.

ووفقًا لشبكة "سي إن إن"، اتهمت السلطات الصينية، الطبيب مكتشف الفيروس، بأنه يروج شائعات عبر الإنترنت، وأنه يخل بالنظام الاجتماعي في الصين بعد نشره تحذيرات من الفيروس.

ونقل الطبيب إلى المستشفى في 12 يناير، بعد إصابته بالفيروس من مريض آخر، وتأكدت إصابته بالمرض في 1 فبراير ليتوفى على إثره اليوم.

ولقي 563 شخصًا حتفهم في الصين بسبب الفيروس حتى الآن، معظمهم في ووهان عاصمة إقليم هوبي. وبلغ عدد الوفيات في بر الصين الرئيسي اليوم الخميس 73 شخصا.

وفي الفيديو التالي تعرفوا على أبرز المعلومات عن الطبيب الصيني: