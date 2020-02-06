المبعوث الأممي إلى ليبيا: نسعى لوقف شامل لإطلاق النار

كتب – محمد الصباغ:

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامه، إنه يأمل في عدم حدوث أي استفزازات من أطراف الأزمة الليبية حتى يكون هناك سبيلا لتثبيت الهدنة المتفق عليها في مؤتمر برلين.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن تقدما جيدا فيما يخص التفاهمات العسكرية بين الطرفين قد تحقق، كما أشار إلى أن الشق الاقتصادي من بين الأمور التي تمت مناقشتها حول الأزمة الليبية.

قال سلامة أيضًا إلى أن هناك مساع حالية لتحويل تلك الهدنة إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في ليبيا، مضيفًا "سنبدأ الحوار حول المسار السياسي للأزمة في ليبيا يوم 26 فبراير المقبل".

وفي وقت تم إغلاق الموانئ النفطية في الشرق الليبي بعد مظاهرات للقبائل، قال سلامة إنه يتوقع أن يتسلم اليوم قائمة مطالب من زعماء قبائل في شرق البلاد لإعادة فتح موانئ النفط المغلقة.

كما أشار إلى أن بعض الدول التي حضرت مؤتمر برلين تنتهك حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.

وتشهد ليبيا تدفقا كبيرا من المرتزقة السوريين والأجانب القادمين من إدلب السورية برعاية تركيا، وسط دعم واضح من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحكومة الوفاق في طرابلس.

من جانبها تواصل قوات الجيش الوطني الليبي مساعيها للتقدم نحو العاصمة طرابلس لتطهيرها من المليشيات والمجموعات الموالية لتركيا.