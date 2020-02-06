ألمانيا تدعم السودان بـ80 مليون يورو

الخرطوم - )أ ش أ(

قال وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني جيراد مولر ، إن وزارته ستدعم السودان بميزانية تقدر بحوالي 80 مليون يورو في مجال الطاقة والبنى التحتية ، مضيفا:"سنركز على زيادة الإنتاج في السودان حتى يكون سلة الغلال في افريقيا وعلى دعمه في مجال التعليم التقني".

والتقى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني الدكتور إبراهيم البدوي ، مع الوزير الألماني ، في الخرطوم اليوم الخميس.

وأكد مولر أن التعاون الثنائي مع السودان سيفتح فرصا جديدة، مشددا على دعم الحكومة السودانية الانتقالية، من خلال عقد جلسة للبرلمان الألماني، سيتم خلالها تقديم مقترح يتعلق بعودة التعاون الثنائي.

وأشار إلى أن الرئيس الألماني، فرانك فلتر شتاينماير، يعتزم زيارة السودان الشهر الجاري، يرافقه عدد من المستثمرين والخبراء.

من جانبه، قال وزير المالية السوداني ، إن زيارة الوزير الألماني مهمة جدا، نظرا لكون ألمانيا من الدول التي دعمت الثورة السودانية، وستدعم الشراكة المتواصلة بين السودان وألمانيا، في عدد من المشاريع التي اطلعت بها الحكومة الألمانية والقطاع الخاص الألماني، خاصة في مجال مشاريع الطاقة والبنى التحتية.

وأشار البدوي، لدى لقائه بالوزير الألماني، إلى أن الحكومة أنشأت هيئة الإستثمار وتنمية القطاع الخاص، وسيكون جاهزا على مستوى الصياغة القانونية قريبا، فضلا عن وجود برنامج استراتيجي مدعوم من المجتمع الدولي، هو التحويل النقدي المباشر، الذي يستهدف 60 في المئة من الشعب السوداني، وتستفيد منه الولايات المتأثرة بالنزاعات.

وأشاد بموقف ألمانيا الداعم للسودان ، معربا عن التطلع إلى تعاون اقتصادي وتقني مع ألمانيا، خصوصا في مجال التعليم الفني، الذي يساهم في توفير الوظائف، ودعم مشاريع البنى التحتية، والطاقة بالتنسيق مع الوزارات المعنية، فضلا عن الاستفادة من استثمارات القطاع الخاص الألماني في تطوير ساحل البحر الأحمر، وتشبيك الاقتصاد مع دول الجوار.