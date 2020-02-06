البرلمان الإندونيسي يصادق على اتفاق تجارة حرة مع أستراليا

جاكرتا- (د ب أ):

صادق البرلمان الإندونيسي، الخميس، على اتفاق تاريخي للتجارة الحرة مع أستراليا بعد قرابة عقد من المفاوضات.

مرر مجلس النواب الإندونيسي مشروع قانون بشأن اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا وأستراليا، قبل أيام من زيارة الرئيس جوكو ويدودو المقررة لكانبرا.

ومن المقرر أن يتحدث جوكو أمام البرلمان الأسترالي الاثنين المقبل.

وقال نائب رئيس البرلمان مارتين مانورونج في جلسة مكتملة النصاب إنه لديهم هدف حكومي بأن تصبح إندونيسيا سلسلة قيمة عالمية حقيقة.

ولن يتم فرض رسوم على البضائع الإندونيسية عند دخول أستراليا بينما سوف يتم رفع الرسوم المفروضة على 94 بالمئة من البضائع الأسترالية المصدرة لإندونيسيا بشكل تدريجي.

وسوف يسمح الاتفاق لـ99 % من البضائع الأسترالية بدخول إندونيسيا بدون رسوم أو بموجب ترتيبات تمييزية أفضل بشكل كبير.

وبموجب الاتفاق، سوف تتمكن الجامعات الأسترالية من العمل في إندونيسيا وسوف يتمكن الأستراليون من أن يكون لهم حصص أكبر في شركات السياحة والصحة والتعدين في البلاد.

تندرج الدولتان بين كبرى الاقتصادات العشرين في العالم ولكنهما ليسا ضمن أفضل عشر شركاء اقتصاديين بالنسبة لبعضهما، رغم كونهما جارتين.

وبلغ إجمالي حجم التجارة الثنائية بين إندونيسيا وأستراليا 8.6 مليار دولار أمريكي في 2018.

بدأت المفاوضات على الاتفاق في 2010 وانتهت في أغسطس 2018. ولكن التوقيع تأجل بعدما قال رئيس الوزراء سكوت موريسون في أواخر 2018 إن أستراليا تفكر في نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

تؤيد إندونيسيا، وهي دولة ذات أكبر تعداد سكاني من المسلمين في العالم، بقوة للقضية الفلسطينية وحذرت من مثل هذه الخطوة لأنها يمكن أن تقوض عملية السلام في الشرق الأوسط.