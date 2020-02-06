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الجزائر تؤكد خلوها من فيروس كورونا

05:07 م الخميس 06 فبراير 2020
الجزائر تؤكد خلوها من فيروس كورونا

فيروس كورونا

الجزائر- (د ب أ):

أكدت وزارة الصحة في الجزائر، الخميس، عدم تسجيل أية حالة مشبوهة أو مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان لها إن المواطنين الجزائريين والموريتانيين والليبيين الذين تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية، التي تفشى فيها المرض"تم وضعهم في الحجر الصحي على مستوى فندق، ومتابعة وضعيتهم الصحية من طرف فريق طبي متخصص، يؤكد انعدام تام للأعراض المرتبطة بهذا المرض لديهم".

وأوضحت الوزارة، أن جميع هؤلاء الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، استفادوا من تدابير الحجر الصحي لمدة 14 يوما، باستثناء الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الجزائرية المملوكة للدولة والطيارين الأربعة الذين تم إعفاؤهم من هذه التدابير، نظرا لعدم تواصلهم الكلي مع المرحلين خلال مدة الطيران، خلافا لموظفي الطيران المرافقين الذين يخضعون لنفس نظام الحجر الصحي".

فيروس كورونا الجزائر وزارة الصحة في الجزائر

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