ترامب : مررت بمحنة بسبب الفاسدين أنهاها "الجمهوريون الشجعان"

كتبت- هدى الشيمي:

يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتفاله وتفاخره ببراءته من محاولة إقالته التي بدأت منذ سبتمبر الماضي، وقال، اليوم الخميس، إنه مرّ خلال الفترة الماضية بمحنة كبيرة على أيدي مجموعة من غير النزيهين والفاسدين، في إشارة إلى إجراءات عزله من قبل الديمقراطيين، الذين اتهموه بإساءة استغلال سلطته وعرقلة سير العدالة.

خاطب ترامب، عائلته والمواطنين الأمريكيين خلال كلمته بيوم الإفطار والصلاة، المُنعقد الآن في البيت الأبيض، وقال: "كما يعرف الجميع، عائلتي وبلدي العظيم: فإن رئيسكم مرّ بمحنة كبيرة من قبل مجموعة من غير النزهاء والفاسدين الذين فعلوا كل ما في وسعهم لتدميرنا، ولكنهم ألحقوا ضررًا كبيرًا بأمتنا".

وتابع: "علموا أن ما يفعلونه خطأ، ولكنهم مضوا قدمًا".

وأشاد الرئيس الأمريكي بأعضاء حزبه الجمهوري، الذين صوتوا على براءته في الجلسة الحاسمة، أمس الأربعاء، وقال: " السياسيين والقادة الجمهوريين الشجعان تحلوا بالحكمة وقاموا بما يعرف الجميع أنه صحيح".

