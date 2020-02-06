شرطة أيرلندا الشمالية تعثر على قنبلة "ملصقة بشاحنة" متجهة لاسكتلندا

لندن- (د ب أ):

أعلنت الشرطة في أيرلندا الشمالية، الخميس، أنها عثرت على قنبلة ملصقة بشاحنة عقب تلقيها معلومات بشأن خطة لوضع عبوة ناسفة في مركبة متجهة إلى أسكتلندا عبر عبًارة.

ألقى جهاز شرطة أيرلندا الشمالية اللائمة على "جمهوريين منشقين" في المؤامرة المزعومة بعد اكتشاف العبوة الناسفة ملصقة بشاحنة عند منطقة صناعية في بلدة لورجان الواقعة على بعد 35 كيلومترا جنوب غرب بلفاست.

وقال شون رايت المسؤول بوحدة التحقيقات الإرهابية في شرطة أيرلندا الشمالية إن الشرطة بدأت عملية تفتيش بعد تلقيها معلومات يوم الجمعة بوجود عبوة ناسفة "ملصقة بشاحنة في منطقة الرسو في بلفاست.. ومن المقرر أن تتجه بالعبارة إلى أسكتلندا".

وأضاف رايت أن معلومة إضافية وردت يوم الاثنين، أشارت إلى أن عبوة ناسفة ملصقة بشاحنة تسيرها شركة نقل محددة، ما دفع الشرطة إلى تفتيش نحو 400 مركبة.

وقال: "ثم جرى العثور على العبوة ملصقة بمركبة بضائع ثقيلة في منطقة سيلفروود الصناعية (في لورجان)"، مضيفا أن خبراء المفرقعات أبطلوا مفعولها.

وتابع رايت أن جهاز الاستخبارات الشرطي أشار إلى أن "جمهوريين منشقين ألصقوا عمدا وباستهتار العبوة الناسفة إلى مركبة البضائع الثقيلة".

وعانت أيرلندا الشمالية من الصراع الطائفي لعقود فيما سعى القوميون الكاثوليك إلى أيرلندا متحدة وسعى الاتحاديون البروتستانت إلى البقاء في المملكة المتحدة.

وعقب عملية سلام أدت إلى تقاسم السلطة في المنطقة، انهى الجيش الجمهوري الأيرلندي رسميا حملته العنيفة في 2005.

ولكن العديد من الجماعات الصغيرة من الجمهوريين المنشقين مازالت تنفذ هجمات وتزعم أنها تمثل الجيش الجمهوري الأيرلندي .