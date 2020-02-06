محققون يكشفون أسرار جديدة عن الطائرة الإماراتية المُحطمة في 2016

القاهرة- (وكالات):

قال محققون إن قائدي طائرة الركاب التابعة لشركة طيران الإمارات، التي تحطمت عام 2016 لدى محاولتها العدول عن الهبوط في دبي، لم يلاحظا أن إعدادات محركاتها كانت منخفضة للغاية، حسبما نقلت وكالة رويترز الإخبارية.

وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، أن الطيارين حاولا التخلي عن عملية الهبوط بعدما كانت الإطارات الرئيسية قد لامست الأرض بالفعل، وهو ما منع الاستفادة من قوة المحرك الكاملة.

وأوصت الهيئة بتعزيز تدريب طياريها على مثل تلك المواقف، كما أوصت "بوينغ" بتعزيز "نظام تنبيه الطاقم وكتيب الإرشادات للتعامل معها".

وجرى إجلاء كل من كانوا على متن الطائرة وعددهم 300 شخص دون أن يصابوا بأذى، لكن رجل إطفاء لقي مصرعه وهو يكافح ألسنة اللهب التي شبت في الطائرة من طراز بوينغ 777-300 في رحلة قادمة من الهند، بعد أن انزلقت على مدرج مطار دبي في أغسطس 2016.