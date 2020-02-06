أكثر الكلمات إنتشاراً

عزل ترامب نادية لطفي الشهادة الإعدادية فيروس كورونا صفقة القرن الطقس سد النهضة أسعار الذهب

واس: رسالة خطية من الملك سلمان للرئيس السيسي

03:49 م الخميس 06 فبراير 2020
واس: رسالة خطية من الملك سلمان للرئيس السيسي

الرئيس السيسي والملك سلمان

القاهرة- وكالات:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة خطية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتضمن تأكيد متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

كما أكّدت الرسالة الخطية الحرص على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، وزير الدولة السعودية لشؤون الدول الأفريقية أحمد عبدالعزيز قطان.

الملك سلمان السيسي وكالة واس السعودية

الخبر التالى:

محققون يكشفون أسرار جديدة عن الطائرة الإماراتية المُحطمة في 2016
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:اتحاد الكرة يحسم مصير قمة الأهلي والزمالك- بيان رسمي