واس: رسالة خطية من الملك سلمان للرئيس السيسي

القاهرة- وكالات:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة خطية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتضمن تأكيد متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

كما أكّدت الرسالة الخطية الحرص على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، وزير الدولة السعودية لشؤون الدول الأفريقية أحمد عبدالعزيز قطان.