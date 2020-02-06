في زيارة رسمية.. وزير الخارجية السعودي يصل إلى الجزائر

الجزائر- (د ب أ):

وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، الخميس، إلى الجزائر في زيارة رسمية

وكان في استقبال الوزير السعودي بمطار هواري بومدين، كاتب الدولة المُكلف بالجالية رشيد بلادهان.

ويستقبل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون مساء الخميس بقصر الرئاسة الوزير السعودي.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قالت، في بيان صحفي سابق إن زيارة الأمير فيصل بن فرحان ستدوم يوما واحدا يلتقي خلالها مع نظيره الجزائري صبري بوقادم إضافة الى العديد من المسؤولين.