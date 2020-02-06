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حماس: عملية الدهس جاءت ردا على خطة ترامب للسلام

11:56 ص الخميس 06 فبراير 2020
حماس: عملية الدهس جاءت ردا على خطة ترامب للسلام

حركة المقاومة الإسلامية حماس

لندن- (بي بي سي):

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عملية دهس إسرائيليين "فعلا مقاوما" ردا على إعلان خطة دونالد ترامب للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، والتي تعرف إعلاميا بـ "صفقة القرن".

وأصيب 14 شخصا بينهم 12 جنديا جراء عملية الدهس ليلا، إصابة أحدهم بالغة.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية "فُتِح تحقيق في هجوم إرهابي".

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حركة المقاومة الإسلامية فقة القرن لشرطة الإسرائيلية سرائيل لسطين ونالد ترامب

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