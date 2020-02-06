حماس: عملية الدهس جاءت ردا على خطة ترامب للسلام
11:56 ص الخميس 06 فبراير 2020
لندن- (بي بي سي):
اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عملية دهس إسرائيليين "فعلا مقاوما" ردا على إعلان خطة دونالد ترامب للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، والتي تعرف إعلاميا بـ "صفقة القرن".
وأصيب 14 شخصا بينهم 12 جنديا جراء عملية الدهس ليلا، إصابة أحدهم بالغة.
وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية "فُتِح تحقيق في هجوم إرهابي".
الخبر التالى:"أفعال صبيانية" تُجبر وزير مالية أسكتلندا على الاستقالة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز
-
754
-
199
-
158
-
103
-
88
-
67
-
55
-
54
-
54
-
53
-
50
-
41
-
37
-
32