حماس: عملية الدهس جاءت ردا على خطة ترامب للسلام

لندن- (بي بي سي):

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عملية دهس إسرائيليين "فعلا مقاوما" ردا على إعلان خطة دونالد ترامب للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، والتي تعرف إعلاميا بـ "صفقة القرن".

وأصيب 14 شخصا بينهم 12 جنديا جراء عملية الدهس ليلا، إصابة أحدهم بالغة.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية "فُتِح تحقيق في هجوم إرهابي".