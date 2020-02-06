إيطاليا: مقتل شخصين وإصابة العشرات بعد خروج قطار عن القضبان

روما- (د ب أ):

لقي شخصان حتفهما وأصيب العشرات، بعد خروج قطار فائق السرعة عن القضبان، في وقت مبكر من صباح الخميس بالقرب من مدينة ميلانو في شمال إيطاليا.

وقالت شركة البنية التحتية للسكك الحديدية الإيطالية "ريت فيروفاريا إيتاليانا"، إن قطار "فريتسياروسا" خرج عن القضبان بالقرب من لودي، على بعد نحو 50 كيلومترا جنوب شرق ميلانو، في حوالي الساعة 05:30 صباحا (04:30 بتوقيت جرينتش).

من جانبه، أكد مارسيلو كاردونا حاكم منطقة لودي، الذي تحدث مع الصحفيين في موقع الحادث، مقتل شخصين في الحادث. وقد نقلت محطة "راي" التلفزيونية العامة، تصريحات كاردونا.

وبحسب المحطة التلفزيونية، ووسائل إعلامية محلية أخرى، فإن الضحيتين هما سائقا القطار.

وذكرت محطة "راي" أن هناك نحو 30 شخصا أصيبوا في الحادث، ولكن لا يوجد بينهم أي مصاب توصف حالته بالحرجة، ولكن هناك عامل نظافة يعمل في القطار تعرض لاصابات خطيرة.

وقالت "راي" إنه قد تم تعليق حركة القطارات على خط السكة الحديد عالي السرعة من ميلانو إلى بولونيا - أكثر خطوط القطارات ازدحاما في إيطاليا - حيث تمت إعادة توجيه القطارات إلى مسارات أبطأ، مما تسبب في حدوث تأخير في وصول القطارات لمدة تصل إلى ساعة.