ما هو العقار المُضاد للفيروسات الذي بدأت الصين تجربته علاجًا لكورونا؟

كتبت- رنا أسامة:

بعد أكثر من شهر على تفشّي السُلالة الجديدة من فيروس كورونا التي حصدت أرواح المئات، وافقت السلطات الصحية الصينية على إجراءات تسجيل التجارب السريرية لاختبار كفاءة عقار "ريمديسيفير" المضاد للفيروسات في علاج المرضى المُصابين بالوباء الفيروسي الذين بلغوا حتى اللحظة أكثر من 28 ألفًا في الصين و28 دولة أخرى.

وفق وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، يُتوقع أن تبدأ الدفعة الأولى من المرضى المصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن الوباء الفيروسي تناول العقار اعتبارًا من اليوم الخميس، وذلك بعد أن صدرت الموافقة بدعم مشترك من وزارة العلوم والتكنولوجيا واللجنة الوطنية للصحة ومصلحة الدولة الصينية للمنتجات الطبية.

"ريمديسيفير" عقار طبي طورته شركة "جيليد" للعلوم، وهي شركة أمريكية للصناعات الدوائية، حسبما قال رئيس برنامج التجارب السريرية للأدوية، تساو بين، خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة العلوم والتكنولوجيا في مستشفى جينيينتان بمدينة ووهان في مقاطعة هوبي بوسط الصيني- مركز تفشي الوباء الفيروسي.

وأظهر العقار نشاطًا جيدًا في مقاومة فيروسات مثل متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد "سارس" ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس" في تجارب سابقة أُجريت على الخلايا والحيوانات، كما أُجريت تجاربه السريرية ضد عدوى فيروس "إيبولا" في الخارج، وفق تساو.

وعلى صعيد الأبحاث الصينية ذات الصلة، أثبت العقار "نشاطًا جيدًا للغاية" في مقاومة فيروس كورونا الجديد على المستوى الخلوي.

وتم تجهيز إجمالي 761 مريضًا مُصابًا بكورونا للخضوع للتجارب السريرية المعنيّة بمستشفى الصداقة الصيني الياباني ومعهد المواد الطبية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الطبية، حيث ستجري التجارب في مستشفيات عدة بمدينة ووهان، بما في ذلك مستشفى "ووهان جينيينتان"، حسبما أوردت "شينخوا".

وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس الأكاديمية الصينية للهندسة ورئيس الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية، وانج تشن: "رغم الآمال المُعلقة على هذا الدواء، لكن علينا أن ننتظر نتائجه الفعلية في التجارب السريرية".

وإلى جانب "ريمديسيفير"، وقع اختيار باحثين صينيين أيضًا على عدد من العقاقير المتوافرة، من بينها فوسفات الكلوروكين وفافيبيرافير، إضافة إلى بعض الأدوية الصينية التقليدية التي تحتوي على مكونات نشطة مضادة للفيروسات، لإجراء مزيد من الاختبارات على الحيوانات والتجارب السريرية.

وتعافى 1255 مريضًا مُصابًا بكورونا وغادروا المستشفيات بنهاية الأربعاء، حسبما أعلنت السلطات الصحية الصينية، الخميس.

وتأكّد تسجيل 565 حالة وفاة في الصين، أغلبها في مقاطعة هوبي التي سجّلت وحدها 549 حتى الآن- وأكثر من 28 ألف إصابة في 31 منطقة على مستوى المقاطعات الصينية و28 دولة في آسيا وأوروبا والخليج.