وزير الداخلية العراقي يأمر بحماية ساحة التظاهر في النجف

بغداد- (د ب أ):

أمر وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري اليوم الخميس باتخاذ الإجراءات الأمنية لحماية ساحة التظاهر في النجف.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان صحفي نشره موقع "السومرية نيوز"، إنه "من أجل استتباب الوضع الأمني وتهدئة الأوضاع وفرض الأمن والنظام في المحافظة وصل وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري إلى محافظة النجف".

وأضافت أن "وزير الداخلية وبرفقته محافظ النجف لؤي الياسري وقائد الشرطة العميد فائق فليح الفتلاوي زاروا مرقد الإمام علي ، واطلع الوزير على انتشار الأجهزة الأمنية وفرض سيطرة القانون في عموم المحافظة".

وبينت أن "وزير الداخلية أمر بحماية المتظاهرين واتخاذ الإجراءات الأمنية لحماية ساحة التظاهر"، مؤكدة أنه "تم عقد اجتماع أمني في مقر المديرية حضره مدراء الأجهزة الأمنية والضباط لمناقشة اخر المستجدات الأمنية وأمر باتخاذ التدبير الأمنية والانتشار لحماية ساحة التظاهر وتأمين المحافظة".

وكان 8 متظاهرين قتلوا وأصيب أكثر من مئة آخرين في موجة اضطرابات شهدتها ساحات التظاهر وسط مدينة النجف جنوب العراق مساء أمس الأربعاء بين اتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر والمتظاهرين استخدم خلالها الرصاص الحي.