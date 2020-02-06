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لافروف: كوبا وروسيا تناقشان التعاون تحت ظروف العقوبات الأمريكية

10:32 ص الخميس 06 فبراير 2020
لافروف: كوبا وروسيا تناقشان التعاون تحت ظروف العقوبات الأمريكية

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

موسكو- (د ب أ):

صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الخميس، بأن التنسيق مع كوبا بشأن التعاون في مجال الاقتصاد وقطاع الوقود والطاقة تحت ظروف العقوبات الأمريكية، سيكون أحد المواضيع الرئيسية للجنة الحكومية الدولية في موسكو.

وقال لافروف في اجتماع مع نظيره الكوبي برونو رودريجيز: "نحن ملتزمون تماما بالاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال اجتماع رؤسائنا في أكتوبر الماضي، التي تتعلق وقبل كل شيء بتحسين آليات التعاون الاقتصادي، لا سيما تحت ظروف العقوبات غير الشرعية التي تواصل الولايات المتحدة تكثيفها".

وأضاف: "سيتم النظر في جميع هذه القضايا بشكل كبير خلال اجتماع اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي في موسكو، وخاصة فيما يتعلق بالخطوات التي يجب الاتفاق عليها للتنفيذ العملي لبرامج التعاون في قطاع الوقود والطاقة".

سيرجي لافروف كوبا روسيا العقوبات الأمريكية

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