أكثر الكلمات إنتشاراً

عزل ترامب نادية لطفي الشهادة الإعدادية فيروس كورونا صفقة القرن الطقس سد النهضة أسعار الذهب

إصابة 14 إسرائيلياً في عملية دهس في القدس

06:32 ص الخميس 06 فبراير 2020
إصابة 14 إسرائيلياً في عملية دهس في القدس

أرشيفية

تل أبيب - (د ب أ):

أصيب 14 إسرائيلياً على الأقل بعد أن اصطدمت سيارة بعدد من المارة قرب محطة للحافلات في القدس في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، وفقا لخدمات الطوارئ الإسرائيلية.

وذكرت خدمات الطوارئ أن شخصا "20 عاما" يرقد في حالة خطيرة بعد إصابته في الحادث الذي وقع في شارع ديفيد ريمز حوالي الساعة 0145 صباحا .

ووفقا للشرطة ، فر المشتبه به من مكان الحادث بعد الهجوم، وتكثف الشرطة حاليا البحث عنه.

إسرائيلي القدس خدمات الطوارئ عملية دهس

الخبر التالى:

كوريا الجنوبية تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان