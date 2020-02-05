ترامب يفلت من العزل.. مجلس الشيوخ يُسقط القضية بعد براءته

كتب - محمد صفوت

برأ مجلس الشيوخ الأمريكي، في جلسة التصويت النهائية التي عقدت مساء اليوم الأربعاء، الرئيس دونالد ترامب من تهم إساءة استخدام السلطة، وعرقلة عمل الكونجرس، في إطار الإجراءات الهادفة إلى عزله من منصبه.

وبعد ستة أسابيع على تصويت مجلس النواب بعزل ترامب، برأ الشيوخ الرئيس من التهم الموجهة إليه، إذ صوت 52 صوتًا لصالح ترامب، و48 أخرين يروا أن ترامب مذنب ويستحق المساءلة والعزل، في تهمة إساءة استخدام السلطة، وفي التهمة الثانية الخاصة بعرقلة عمل الكونجرس، صوت 53 نائبًا لصالح ترامب، فيما صوت 47 أخرين لصالح عزله وتوجيه تهة عرقلة عمل الكونجرس.

وصوت السيناتور الجمهوري ميت رومني، لصالح توجه تهمة إساءة استخدام السلطة للرئيس الأمريكي، ليكون بذلك أول عضو بمجلس الشيوخ يصوت لصالح التهم الموجهة إلى رئيس أمريكي من نفس حزبه، فيما صوت لصالح برائته في عرقلة عمل الكونجرس.

وخلال أزمة إجراءات العزل، دأب ترامب على التهجم على بيلوسي واصفًا المحاكمة بأنها "مطاردة" وواصفًا رئيسة مجلس النواب بـ "المتوترة بيلوسي" و"المجنونة بيلوسي" على تويتر.

وخلال الأسابيع الماضية انتظرت الولايات المتحدة، انتهاء المحاكمة التاريخية الهادفة إلى العزل، كون ترامب ثالث رئيس أمريكي في تاريخ البلاد يواجه تهم هادفة إلى عزله.

ووجه مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون اتهامين لترامب في ديسمبر، قائلا إنه استغل المساعدة المقدمة لأوكرانيا للضغط على كييف لتشويه سمعة خصمه السياسي الأمريكي نائب الرئيس السابق جو بايدن ثم عرقل تحقيقا للبرلمان للتستر على أفعاله.

ويقول الديمقراطيون إن عزل ترامب ضروري لحماية الديمقراطية في البلاد بينما نفى الرئيس ارتكاب أي مخالفات وانتقد الخطوة ووصفها بأنها محاولة من الحزب المعارض لتقويض الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر.

وبدا اليوم خلال التصويت، أن الديمقراطيين غير قادرين على جذب أي من الجمهوريين سوى سيناتور جمهوري واحد، إلى صفهم حتى أنهم فشلوا في الحصول على أغلبية في تصويت رئيسي أجري الأسبوع الماضي بشأن استدعاء شهود جدد في المحاكمة.

وقالت "نيويورك تايمز" قبل جلسة التصويت، أن الحزب الجمهوري الذي يسيطر على الأغلبية في مجلس الشيوخ، ورفضوا قبل ذلك طلبات الديمقراطيين بتقديم بعض الاستمارات، أو الحصول على إفادة بعض المسؤولين فيما يعرف باسم فضيحة "أوكرانيا جيت".

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، أول أمس الاثنين إن البيت الأبيض والجمهوريين "يخفون الحقيقة".

ووصف زعيم الحزب الجمهوري ميتش ماكونيل أمام مجلس النواب أمس الثلاثاء، تحقيق مجلس النواب الخاص بعزل ترامب بأنه "الأكثر سرعة والأقل نزاهة" في التاريخ.

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