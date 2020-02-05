مجلس الشيوخ يبرئ ترامب من تهمة إساءة استخدام السلطة

كتب - محمد صفوت:

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء اليوم الأربعاء، على المادة الأولى من مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمعروفة بإساءة استخدام السلطة، في إطار الإجراءات الهادفة إلى عزله، فيما يحتاج 67 على الأقل من أعضاء مجلس الشيوخ للاعتراف بارتكابه الذنب من أجل إدانة ترامب.

وصوت 34 من أعضاء المجلس، لصالح ترامب، في التهمة الأولى، ما يعني تبرئته من تهمة إساءة استخدام السلطة.

ومن المقرر أن تنطلق بعد قليل، عملية التصويت الثانية على التهمة الموجهة إلى الرئيس الأمريكي، بعرقلة عمل الكونجرس.

ووجه مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون اتهامين لترامب في ديسمبر، قائلا إنه استغل المساعدة المقدمة لأوكرانيا للضغط على كييف لتشويه سمعة خصمه السياسي الأمريكي نائب الرئيس السابق جو بايدن ثم عرقل تحقيقا للبرلمان للتستر على أفعاله.

ويقول الديمقراطيون إن عزل ترامب ضروري لحماية الديمقراطية في البلاد بينما نفى الرئيس ارتكاب أي مخالفات وانتقد الخطوة ووصفها بأنها محاولة من الحزب المعارض لتقويض الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر.