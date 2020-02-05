كندا تدعو رعاياها إلى مغادرة الصين بأسرع ما يمكن

مونتريال - (د ب أ)

حث وزير الخارجية الكندي فرانسوا- فيليب شامبين، اليوم الأربعاء، جميع مواطنيه الذين ليس لديهم حاجة "ملحة" للتواجد في الصين على مغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن.

وشددت الحكومة الاتحادية بالفعل تحذيرات السفر إلى الصين منذ بدء انتشار عدوى فيروس كورونا المميتة، وحذرت من السفر إلى مقاطعة هوبي ومن جميع السفريات غير الضرورية إلى أنحاء أخرى من الصين. لكن وزير الخارجية الكندي اتخذ خطوة إضافية.

وقال شامبين للصحفيين في أوتاوا اليوم "مرة أخرى، ننصح الكنديين، الذين ليسوا في حاجة ملحة للتواجد في الصين، بالمغادرة عن طريق الرحلات الجوية منخفضة التكاليف وهي لا تزال متوفرة".

وجاءت تعليقات تشامبين في الوقت الذي تكافح فيه أوتاوا لنقل أكثر من 300 كندي تقطعت بهم السبل في مدينة ووهان والمنطقة المحيطة بها، وهي المنطقة التي تعد بؤرة الفيروس .