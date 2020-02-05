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مقتل 138 شخصًا رحلتهم أمريكا إلى السلفادور

09:12 م الأربعاء 05 فبراير 2020
مقتل 138 شخصًا رحلتهم أمريكا إلى السلفادور

أرشيفية

نيويورك - (د ب أ)

قتل 138 شخصًا على الأقل، تم ترحيلهم من الولايات المتحدة إلى السلفادور خلال الأعوام السبعة الماضية، وفقًا لتقرير اصدرته اليوم الاربعاء منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الانسان.

وحددت المنظمة الحقوقية أكثر من 70 حالة كان فيها المرحلين من ضحايا العنف الجنسي والتعذيب على أيدي العصابات في أغلب الأحيان، أو اختفوا بعد عودتهم إلى السلفادور.

ويسلط التقرير الضوء على أن خطر الترحيل آخذ في الازدياد بسبب التغييرات السياسة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تجعل الحصول على حق اللجوء في الولايات المتحدة أمرا أكثر صعوبة.

وذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في ملخص التقرير: "في ظل تشديد سياسات اللجوء والهجرة في الولايات المتحدة واستمرار المشاكل الأمنية الرهيبة في السلفادور، تنتهك الولايات المتحدة بشكل متكرر التزاماتها بحماية مواطني السلفادور من العودة لمواجهة خطر جسيم يتمثل في التعرض لأذى".

وتشير هيومن رايتس ووتش إلى أن عدد طالبي اللجوء من السلفادور سنويا ارتفع في الولايات المتحدة بنحو 1000 بالمئة ليصبح أكثر من 60 ألفا، بين عامي 2012 و 2017.

ولم تقبل الولايات المتحدة بين عامي 2014 و 2018 سوى 18 بالمئة فقط من طالبي اللجوء من مواطني السلفادور ، ورحلت حوالي 111 الفا إلى بلدهم.

السلفادور أمريكا هيومن رايتس ووتش حقوق الانسان

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