مجلس الوزراء الجزائري يصادق على مخطط مجلس الحكومة

الجزائر - (د ب أ)

صادق مجلس الوزراء الجزائري، في اجتماعه برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، على مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيد برنامج الرئيس عبد المجيد تبون.

واعتبر جراد "هذا المخطط نقطة إنطلاق أساسية لمنهجية الحكومة في مقاربتها الرامية إلى ضمان التكفل بإحتياجات تنمية البلاد بمختلف جوانبها".

ودعا "جميع الدوائر الوزارية للعمل على ضبط السياسات والبرامج التي سيتم اعتمادها وتقديمها في شكل مفصّل في خارطة الطريق الخاصة بكل قطاع".

وأكد الوزير الأول على التطبيق الصارم" لتعليمة الرئيس تبون، بخصوص تشديد التدابير إزاء أي سلوك إجرامي في قيادة السيارات"، بسبب توالي حوادث المرور للحافلات العمومية.

وفي سياق آخر، أعرب جراد "عن رغبته في تجسيد قرار الرئيس تبون بتسوية الوضعية القانونية للجرائد الإكترونية الموطنة في الجزائر".