أكثر الكلمات إنتشاراً

نادية لطفي الشهادة الإعدادية فيروس كورونا صفقة القرن معرض الكتاب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب خالد بشارة الدوري الإنجليزي عزل ترامب

للمرة الأولى منذ 8 سنوات.. الجيش السوري على مشارف مدينة سراقب بريف إدلب

08:51 م الأربعاء 05 فبراير 2020
للمرة الأولى منذ 8 سنوات.. الجيش السوري على مشارف مدينة سراقب بريف إدلب

القوات الحكومية السورية

دمشق - (د ب أ)

حققت القوات الحكومية السورية تقدمًا كبيرًا، اليوم الأربعاء، وقطعت طريق دمشق حلب شمال مدينة سراقب في ريف إدلب الشرقي اليوم.

وقال قائد ميداني يقاتل مع القوات الحكومية السورية "قطع الجيش السوري طريق حلب سراقب بعد سيطرته على قرى الرصافة والشيخ منصور والدوير، وبذلك قطع الطريق نارياً واصبحت مدينة سراقب شبه محاصرة عدة منذ صغير باتجاه الشمال الغربي.

وأكد القائد الميداني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "عناصر فصائل المعارضة أغلبها غادر المدينة والآخرين يحتمون بالنقاط التركية المنشرة شمال وجنوب المدينة، ووحدات الجيش أصبحت على مشارف المدينة وربما يتم اقتحامها خلال ساعات، وهذه المرة الأولى ومنذ حوالي 8 سنوات يتجاوز الجيش السوري مدينة سراقب".

وأكد القائد الميداني أن الجيش السوري واصل تقدمه وفرض سيطرته على أغلب بلدات ريف سراقب الشرقي، وأصبح على تخوم المدينة،كما واصلت وحدات أخرى من الجيش على محور ريف حلب الجنوبي تقدمها ووصلت إلى أطراف بلدة الزربة أكبر بلدات ريف حلب الجنوبي".

القوات الحكومية السورية دمشق ريف إدلب الجيش السوري

الخبر التالى:

كندا تنصح رعاياها الذين لا يُعد وجودهم في الصين ضروريًا للمغادرة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الزمالك يقفز للمركز الثالث بالدوري بهدفين في مرمى حرس الحدود