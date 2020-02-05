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مظاهرات في تونس رفضًا لخطة ترامب لحل النزاع الفلسطيني الاسرائيلي

08:49 م الأربعاء 05 فبراير 2020
مظاهرات في تونس رفضًا لخطة ترامب لحل النزاع الفلسطيني الاسرائيلي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تونس - (أ ف ب)

انطلقت في العاصمة التونسية، اليوم الأربعاء، تظاهرة للتنديد بـ"صفقة العار" كما وصفوهوا، في إشارة إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لحل النزاع الفلسطيني الاسرائيلي، وسط دعوات لمقاطعة البضائع الأمريكية.

وسار المئات في قلب العاصمة التونسية بدعوة من مركزية "الاتحاد العام التونسي للشغل" النقابية القوية، وبمشاركة قيادات الاحزاب السياسية والمنظمات المهنية ورفعت خلال المسيرة الاعلام الفلسطينية والتونسية.

وكتب نشطاء في منظمة "قاطعوا البضائع الأمريكية" على لافتات خلال التظاهرة "قاطعوا قتلة الاطفال والارهاب الاقتصادي" و"قاطعوا آبل".

وقال الامين العام للمركزية النقابية نور الدين الطبوبي في كلمة في التجمع ان صفقة القرن "خيانة عظمى" واصفا من يقبلونه من القادة العرب ب "الخونة".

وقال لفرانس برس "اليوم يريدون بيع القدس وغدا سيبيعون الاماكن المقدسة" مضيفا "نقول لهم هناك شباب متعلم ومثقف، شباب عربي ثائر في كافة أنحاء العالم، سينقلب عليكم".

من جهته دعا نقيب المحامين التونسيين ابراهيم بودربالة الى "التصدي لهذا القرار الهمجي الذي يشكل انتهاكا لكافة قرارات الامم المتحدة".

وكان ترامب كشف في 28 يناير خطته للشرق الاوسط المنحازة لاسرائيل والتي تجيز لها خصوصا ضم أراضي فلسطينية محتلة في انتهاك للقانون الدولي، اضافة الى الاعتراف بالقدس "عاصمة موحدة" لها.

ورفض الفلسطينيون والجامعة العربية مشروع ترامب.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد الذي رفع علم فلسطين اثر فوزه بالانتخابات في 13 فبراير، ندد بشدة بمخطط ترامب ووصفه بـ"مظلمة القرن".

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دونالد ترامب اسرائيل فلسطين تونس صفقة القرن

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