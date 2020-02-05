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سيناتور ديمقراطي: مجلس الشيوخ فشل في تقديم محاكمة عادلة لترامب

07:48 م الأربعاء 05 فبراير 2020
سيناتور ديمقراطي: مجلس الشيوخ فشل في تقديم محاكمة عادلة لترامب

دونالد ترامب

وكالات

قال السيناتور الديمقراطي بن كاردين، إن مجلس الشيوخ فشل في تقديم محاكمة عادلة في محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفًا أنه يشعر بالقلق إزاء السرد الذي قد يخلقه الرئيس بأنه تمت تبرئته.

وقال كاردان، في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن" اليوم الأربعاء، إن النقطة المهمة هي أن مجلس النواب يتمتع بالسلطة الوحيدة في المساءلة، ويحتاج مجلس الشيوخ إلى محاكمة مواد المساءلة، متابعًا أن مجلس الشيوخ فشل في تقديم محاكمة عادلة، متسائلاً كيف يمكنك اكتشاف الحقيقة إذا لم تتمكن من سماع الشهود الخاضعين للاستجواب تحت القسم؟.

استخدم كاردان لغة ترامب بعد التحقيق الذي أجراه المحامي الخاص روبرت مولر باعتباره سابقة لكيفية اعتقاده بأن الرئيس سيتصرف بعد تبرئة اليوم المتوقعة.

وأضاف: "نعم، نحن قلقون من أنه بتبرئة بعد ظهر هذا اليوم، أنه سيقول إنه تمت تبرئته وسيواصل القيام بما فعله من قبل، على الرغم من وجوده.

وقال كاردان: "إن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ، بمن فيهم الأعضاء الجمهوريين، الذين قالوا إن ما فعله كان خطأ، سيقول لهم الرئيس إن هذا كان صحيحًا لأن هذه هي الطريقة التي يتحدث بها وسيواصل هذا السلوك".

دونالد ترامب مجلس الشيوخ الأمريكي الولايات المتحدة

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