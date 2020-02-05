اضطرابات داخل ساحة الصدرين بين المتظاهرين واتباع التيار الصدري في النجف

بغداد - (د ب أ)

أفاد شهود عيان اليوم الأربعاء، أن اضطرابات اندلعت بين اتباع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، ومتظاهرين في ساحة الصدرين، أوقعت اصابات وتسببت في إحراق عدد من خيام الاعتصام في ظل غياب أمني وسط مدينة النجف 180كم جنوبي بغداد.

وذكر الشهود لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "أن أعدادا كبيرة من اتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر تتدفق اليوم إلى ساحة الاعتصام المركزية للتظاهر في ساحة الصدرين وسط مدينة النجف، على خلفية دعوة من الصدر لانصاره للخروج لدعم المظاهرات بأعداد إضافية، وجرت مصادمات مع المتظاهرين المعتصمين في الساحة الذين حاولوا منعهم من الدخول إلى ساحة التظاهر".

وذكر الشهود أن أتباع الصدر "دخلوا إلى الساحة وقاموا بإحراق عدد من خيام الاعتصام وسط غياب للقوات الامنية، وأدت المصادمات إلى إصابات في كلا الطرفين ولاتزال الاشتباكات متواصلة، فيما تحاول فرق الدفاع المدني اخماد الحرائق".

ولايزال الزعيم الشيعي مقتدى الصدر يدفع برجاله من أصحاب القبعات الزرقاء إلى ساحات التظاهر؛ لدعم القوات الأمنية، فيما يرى متظاهرو ساحات الاعتصام في بغداد والمحافظات الجنوبية، أن أتباع الصدر يريدون إرغام المتظاهرين على مغادرة ساحات الاعتصام والتظاهر بالقوة.

ومنذ مطلع الشهر الجاري لم تعلن السلطات الرسمية في العراق موقفها من قيام أتباع الصدر باقتحام ساحات التظاهر، بحجة ضبط الأمن وإبعاد العناصر الفاسدة والمندسين من ساحات التظاهر، التي تعيش حاليا وضعا قلقا جراء استخدام العنف ضدهم.