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رئيس وزراء إثيوبيا يتسلم رسالة من العاهل السعودي تتعلق بتعزيز التعاون بين البلدين

06:24 م الأربعاء 05 فبراير 2020
رئيس وزراء إثيوبيا يتسلم رسالة من العاهل السعودي تتعلق بتعزيز التعاون بين البلدين

الملك سلمان بن عبد العزيز

الرياض - (د ب أ)

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، رسالة خطية إلى رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، علي تتعلق بتطوير العلاقات التي تربط البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن "رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد استقبل اليوم وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان".

وأضافت "واس" أن الرسالة التي سلمها قطان تتعلق بتطوير العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين، وتعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بينهما على مختلف الأصعدة، والتنسيق مع أديس ابابا إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وتأتي الرسالة ردا على رسالتين من رئيسة إثيوبيا سهلورق زودي، وآبي أحمد في نهاية كانون أول/ديسمبر الماضي إلى العاهل السعودي.

سلمان بن عبد العزيز آبي أحمد إثيوبيا أحمد بن عبدالعزيز قطان

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