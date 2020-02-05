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تركيا: لا إصابات في حادث انشطار الطائرة في إسطنبول

06:07 م الأربعاء 05 فبراير 2020
تركيا: لا إصابات في حادث انشطار الطائرة في إسطنبول

جاهد طورهان

وكالات

قال وزير النقل والبنية التحتية التركي، جاهد طورهان، إن الطائرة التي انشطرت في إسطنبول كانت تقل 177 راكبًا، مضيفًا أنه لا يوجد قتلى حتى اللحظة جراء الحادث.

وأكد وزير النقل التركي، في تصريح له عقب الحادث، أن الطائرة انشطرت في مطار صبيحة كوكجن الدولي، في إسطنبول.

ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، بأن طائرة خرجت عن المدرج وانشطرت قسمين، عقب هبوطها في إسطنبول، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وقالت وسائل الإعلام إن هذه الطائرة كانت قادمة من إزمير، وخرجت عن مسارها في اسطنبول، مضيفة أن الطائرة خرجت عن مسارها بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتم إرسال عدد كبير من رجال الإطفاء والفرق الطبية والشرطة إلى مكان الحادث.

جاهد طورهان تركيا وزير النقل التركي إسطنبول مطار صبيحة كوكجن الدولي

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